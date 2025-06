Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo

Legnano (Milano), 28 giugno 2025 – Chi ha comprato le lenti a contatto, chi gli occhiali. Il centro cittadino perde un negozio storico che per oltre sei decenni si è occupato della salute degli occhi di tanti legnanesi, ma non solo. Ottica Gallo, dopo 66 anni, chiude. I titolari annunciano la cessazione dell’attività, a partire da agosto.

Un punto di riferimento

Collocato in Galleria Ina, è stato un punto di riferimento per miopi, astigmatici e presbiti, anche solo per la semplice misurazione della vista. La serranda che si abbassa definitivamente viene annunciata dai titolari, Guido Nebuloni e Giuseppe Gallo Stampino, desiderosi di ringraziare i clienti che in questi anni li hanno scelti come negozianti di riferimento.

Il premio della Regione

Negozio storico premiato nel 2015 dalla Regione Lombardia e inserito lo scorso anno nel libro Dovunque è Legnano (raccolta di realtà produttive legnanesi con più di 50 anni di vita), Ottica Gallo inizia la sua storia nel 1959 con Felice Gallo Stampino, zio dei due titolari. I nipoti Guido e Giuseppe hanno portato avanti l’attività di famiglia, tra tradizione e innovazione, superando difficoltà e cambiamenti socio-economici nel corso degli anni. In sei decenni i negozi di Legnano hanno cambiato volto, sono comparsi gli outlet.

“I clienti? Sono amici”

“Di fronte a un passo così importante e con un velo di nostalgia non possiamo che guardarci indietro con fierezza per il nostro operato e per aver trascorso anni di lavoro, seppur non sempre facili, mettendo a disposizione la nostra competenza, trasparenza e cordialità - affermano Nebuloni e Gallo Stampino -. Per questo motivo, crediamo, siamo stati premiati dai nostri clienti, i più affezionati diventati amici, che negli anni ci hanno scelto come loro ottico di fiducia. Per questo vogliamo ringraziarli di cuore”.