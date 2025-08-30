La scuola chiude. I nuovi iscritti avvertiti via mail

La scuola professionale di via Crivelli, gestita dall’associazione Seam, chiuderà i battenti in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. La direzione aveva previsto di lasciare l’attività al raggiungimento dei limiti di età del direttivo nel prossimo anno, ma una revisione del quadro educativo da parte della Regione Lombardia ha comportato l’annullamento dell’accreditamento, accelerando la chiusura. Alcuni studenti sono stati informati di questa possibilità durante le ultime lezioni, ma i nuovi arrivati lo hanno saputo solo via mail il 28 agosto, con comunicazioni che hanno generato preoccupazione tra chi stava pianificando i propri percorsi formativi e lasciando molti in una situazione di totale incertezza. Giuliana di Robecco si era iscritta al corso Oss all’inizio di luglio versando la prima quota di 400 euro, contando di poter cominciare entro la fine di settembre. "Ho già un lavoro, ma è sempre stato il mio sogno poter operare a contatto con i pazienti – ha commentato – è per questo che mi ero subito attivata per ottenere i permessi dove lavoro e poter frequentare le lezioni. Per me questa comunicazione rappresenta una doccia fredda che non mi aspettavo. I soldi verranno restituiti, ma i programmi che avevo fatto per il mio futuro rischiano di saltare ed è davvero un disastro". Per quanto riguarda i corsi di estetica e acconciature, gli studenti coinvolti saranno trasferiti all’Enaip, sempre a Magenta. Tuttavia, per chi desiderava proseguire con il corso Oss, la situazione resta più complicata. Difficile trovare strutture che organizzino corsi per operatori socio sanitari sul territorio con orari compatibili per chi lavora. "All’Enaip mi hanno detto che non sanno quando e se partirà il corso. - continua Giuliana – Quindi, certamente, non avverrà quest’anno".

Graziano Masperi