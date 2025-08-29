San Vittore Olona, arrestati due 19enni “esperti” di spaccate e furti in gelaterie e bar

San Vittore Olona (Milano), 29 agosto 2025 – Sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare in una pasticceria siciliana di Castellanza, ma il loro tentativo di furto si è trasformato in un arresto in flagranza. I due giovani, entrambi 19enni stranieri e irregolari sul territorio, sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Busto Arsizio nella notte del 19 agosto, poco dopo aver forzato una finestra del locale.

Gli investigatori hanno presto collegato i due non solo al tentato colpo di Castellanza ma anche ad altre incursioni avvenute nelle scorse settimane. Oltre alla spaccata del bar Uva Passa di Sacconago, messa a segno il 13 agosto e immortalata dalle telecamere del locale, i due sarebbero gli stessi che pochi giorni prima avevano colpito la gelateria Fiabe di Gelato di San Vittore Olona.

Fondamentali, in quest’ultimo caso, le immagini della videosorveglianza. Proprio grazie a quelle, il proprietario della gelateria ha riconosciuto senza esitazioni i due responsabili, confermando i sospetti degli inquirenti.

Con questi riscontri incrociati, la posizione dei due giovani si è aggravata ulteriormente: da un tentato furto, si è passati a una serie di episodi che li vede coinvolti in almeno tre spaccate nel giro di poche settimane.