Ladri razziano cavi di rame da un magazzino di Terna

Un nuovo assalto all’"oro rosso". Si è consumato a Cuggiono, dove ignoti hanno preso di mira un’area di proprietà della Terna Spa, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nel sito eludendo i sistemi di sorveglianza e agendo con estrema rapidità. Una volta dentro, hanno tagliato e portato via quattro cavi di rame lunghi dieci metri ciascuno, per un totale di circa quaranta metri di materiale. Un’azione chirurgica, condotta con precisione e senza lasciare particolari tracce, che lascia intendere una certa esperienza e preparazione da parte dei malviventi. Il rame, ribattezzato da tempo "oro rosso", rimane uno dei materiali più ricercati sul mercato nero. Il suo valore è elevato, e la facilità con cui può essere rivenduto in canali paralleli continua a renderlo un obiettivo privilegiato per bande specializzate. Non si tratta soltanto di un danno economico – in questo caso stimato in diverse migliaia di euro – ma anche di conseguenze dirette sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla continuità del servizio elettrico. Ogni cavo sottratto può compromettere la funzionalità di impianti strategici e creare disservizi alla cittadinanza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori del furto. Gli investigatori non escludono l’ipotesi che si tratti di un’azione pianificata nei dettagli, messa a segno da persone con conoscenze specifiche in materia di impianti elettrici e già coinvolte in episodi simili.

Ch.S.