CronacaLadri razziano cavi di rame da un magazzino di Terna
29 ago 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
Ladri razziano cavi di rame da un magazzino di Terna

Un nuovo assalto all’"oro rosso". Si è consumato a Cuggiono, dove ignoti hanno preso di mira un’area di proprietà...

Un nuovo assalto all’"oro rosso". Si è consumato a Cuggiono, dove ignoti hanno preso di mira un’area di proprietà della Terna Spa, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nel sito eludendo i sistemi di sorveglianza e agendo con estrema rapidità. Una volta dentro, hanno tagliato e portato via quattro cavi di rame lunghi dieci metri ciascuno, per un totale di circa quaranta metri di materiale. Un’azione chirurgica, condotta con precisione e senza lasciare particolari tracce, che lascia intendere una certa esperienza e preparazione da parte dei malviventi. Il rame, ribattezzato da tempo "oro rosso", rimane uno dei materiali più ricercati sul mercato nero. Il suo valore è elevato, e la facilità con cui può essere rivenduto in canali paralleli continua a renderlo un obiettivo privilegiato per bande specializzate. Non si tratta soltanto di un danno economico – in questo caso stimato in diverse migliaia di euro – ma anche di conseguenze dirette sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla continuità del servizio elettrico. Ogni cavo sottratto può compromettere la funzionalità di impianti strategici e creare disservizi alla cittadinanza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori del furto. Gli investigatori non escludono l’ipotesi che si tratti di un’azione pianificata nei dettagli, messa a segno da persone con conoscenze specifiche in materia di impianti elettrici e già coinvolte in episodi simili.

Ch.S.

© Riproduzione riservata

