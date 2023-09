Incidente sul lavoro a Magnago, 73enne cade da otto metri di altezza e finisce sopra un’auto: è grave

Magnago (Milano), 21 settembre 2023 – Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in via Sardegna 64, a Magnago, nel milanese. Poco dopo le 14,30, un 73enne è precipitato da un tetto facendo un volo di circa 8 metri e finendo contro un'auto alla Barlocco Auto. Uno schianto tremendo, tanto che l’uomo ha riportato un forte trauma al torace e diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza e hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove il 73enne è ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti per i rilievi anche i carabinieri e gli ispettori dell’ATS che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.