Rodano, cade da un’impalcatura da un’altezza di cinque metri: grave un 33enne

Rodano (Milano) – Non si ferma la scia di infortuni sul lavoro gravissimi o, spesso, mortali che sta funestando la Lombardia quest’anno. L’ultimo episodio è accaduto oggi, 21 settembre, a Rodano, poco lontano da Segrate. Qui poco prima di mezzogiorno, in un’officina meccanica di via Kennedy 13, un uomo di 33 anni è precipitato da una impalcature, da un’altezza di circa cinque metri. Per il giovane operaio sono intervenuti l’elisoccorso, l’ambulanza e i carabinieri. è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso con un trauma cranico.