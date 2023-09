Manerbio, incidente sul lavoro: è morto Mirko Serpelloni. Il 27enne era caduto dal tetto di un capannone

Manerbio, 11 settembre 2023 – Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano: non ce l'ha fatta Mirko Serpelloni, 27enne di Bagnolo Mella, che mercoledì scorso era rimasto vittima di un grave infortunio a Manerbio.

L’infortunio

Il 27enne, dipendente di una ditta esterna, stava sistemando la copertura esterna di un capannone in un’azienda di via Artigianale quando, passando su un lucernario, quest’ultimo non avrebbe retto e il ragazzo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 6-7 metri.

I soccorsi

Immediatamente soccorso, era poi stato elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso. Da subito aveva preoccupato in particolar modo il trauma cranico patito nella caduta. Le sue condizioni sono rimaste gravi fino all'epilogo drammatico di oggi.

I soccorsi nell'azienda d Manerbio

I precedenti

Negli ultimi giorni, si sono registrati numerosi infortuni mortali sul lavoro, nel Bresciano. Gianfranco Corso, 44enne di Bedizzole, è deceduto a causa di un’intossicazione da fumi a Lonato nel cantiere del santuario dopo alcuni giorni di ricovero. Pochi giorni prima era morto Gianfranco Amicabile l’artigiano che stava posando del bitume sul tetto di un’azienda di Borgo San Giacomo danneggiata dal maltempo: una fiammata sprigionatasi dal cannello che stava utilizzando lo ha completamente avvolto procurandogli ustioni di secondo e terzo grado: il 48enne era poi spirato all’ospedale di Borgo Trento di Verona nel reparto grandi ustionati. Mentre, a Poncarale il tetto di un’azienda è crollato all’improvviso: salvo per miracolo un operaio