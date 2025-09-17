Il Centro “Laghi” torna sotto i riflettori

Il centro sportivo “Laghi¹ di Villanova tornerà sotto i riflettori nel prossimo Consiglio comunale, in programma martedì 23 settembre. La Lega di Nerviano presenterà un’interpellanza per fare chiarezza sulla gestione dell’impianto e sulle prospettive future. La questione nasce dalla proposta, avanzata diversi mesi fa dal Gruppo Sportivo S. Ilario, di prendere direttamente in gestione il centro sportivo, con l’obiettivo di migliorare le strutture e offrire un servizio migliore agli utenti. Lo scorso marzo, una precedente interpellanza sullo stesso tema aveva lasciato intravedere apertura da parte dell’assessore allo Sport, ma ad oggi la situazione non è cambiata: la proposta non è stata ancora accolta e la convenzione annuale in essere è stata prorogata ancora una volta. La Lega chiede quindi un aggiornamento su quanto accaduto nei mesi scorsi e chiarimenti sulle intenzioni dell’amministrazione per l’anno prossimo, quando scadrà nuovamente la convenzione.

Grande attenzione sarà riservata anche al ruolo della "nuova" Commissione Sport, che dovrebbe fungere da collegamento tra Comune e mondo sportivo: secondo i rappresentanti del partito, è importante sapere se la gestione del centro sia stata discussa in quella sede. L’interpellanza della Lega punta dunque a fare luce su una situazione che, a distanza di mesi, resta ancora in sospeso, con cittadini e associazioni sportive in attesa di decisioni concrete.

Ch.So.