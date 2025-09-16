Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
Legnano
Il ciclismo di ieri e di oggi. I ricordi di Saronni e Conti accendono il castello
16 set 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
Il ciclismo di ieri e di oggi. I ricordi di Saronni e Conti accendono il castello

Dalla “fucilata di Goodwood” alla clamorosa Coppa Bernocchi persa da Coppi. Un tuffo nel passato a Legnano con gli aneddoti dei campioni delle due ruote.

ll Castello Visconteo si è trasformato in un grande teatro del ciclismo con le stelle delle due ruote

Per approfondire:

Il Castello Visconteo si è trasformato in un grande teatro del ciclismo con l’incontro “Legnano capitale del ciclismo: miti, memorie e futuro”, promosso dalla US Legnanese 1913 nell’ambito della rassegna Attiva.Mente. Una serata intensa e partecipata, voluta dal presidente Luca Roveda e dal vice Roberto Taverna con il supporto del consiglio direttivo, che ha richiamato oltre duecento persone, tra cui tanti giovani.

Ad aprire l’incontro i saluti del presidente Roveda e del sindaco di Legnano Lorenzo Radice, a testimoniare il forte legame tra la società sportiva e la città. Poi la parola è passata a un parterre d’eccezione, guidato e raccontato da Marco Pastonesi, giornalista e scrittore capace di trasformare lo sport in letteratura. Con lui campioni e testimoni che hanno segnato la storia: Beppe Saronni, iridato a Goodwood nel 1982; Beppe Conti, storica firma del giornalismo ciclistico e volto Rai; Daniel Fontana, triatleta olimpico; Marino Vigna, oro a Roma 1960; Rossella Galbiati, primatista mondiale su pista. Tra aneddoti e ricordi, Pastonesi ha restituito al pubblico la magia del ciclismo, "lo sport più bello da raccontare, perché cambia completamente se visto con gli occhi del primo o con quelli dell’ultimo".

Dai racconti di Saronni e Conti, che hanno rievocato la "fucilata di Goodwood" e la clamorosa Coppa Bernocchi persa da Coppi per una bevanda ghiacciata, alle esperienze personali di chi ha intrecciato fatica, vittorie e sacrifici, è andato in scena un vero mosaico di emozioni. Un ringraziamento molto speciale è stato rivolto a Roberto Damiani, ex presidente della Legnanese, per aver favorito l’incontro con Pastonesi, voce narrante che ha reso unica, intensa ed emozionante la serata.

Ancora una volta, la US Legnanese 1913 ha dimostrato la sua vocazione: custodire le memorie di un ciclismo epico e tramandarle alle nuove generazioni, intrecciando valori di sport, cultura e identità cittadina, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

