Casorezzo, incendio nella ex Zucchi: nube nera avvolge l’area

Casorezzo, 16 settembre 2025 – Una densa nube di fumo, che ha avvolto tutta la zona dove sorgeva lo stabilimento della storica Zucchi, una delle aziende tessili più importanti di tutta Italia. A provocarla un incendio su cui sono intervenuti in forza i vigili del fuoco. Squadre dei distaccamenti di Legnano, Rho, Inveruno e Abbiategrasso sono arrivate sul posto verso le 17, dopo che alcuni residenti in zona avevano lanciato l’allarme.

Secondo quanto riportato hanno preso fuoco – per cause ancora in corso di accertamento – alcuni cumuli di rifiuti abbandonati in zona. Complicato, per modalità, l’intervento: i pompieri, infatti, prima hanno dovuto spegnere le fiamme, successivamente hanno proceduto con operazioni di ventilazione, per cercare di “scacciare" l’imponente coltre di fumo provocata dalla combustione.

Sul posto si sono recate anche pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. I componenti della task-force di soccorso, una volta che le condizioni di visibilità erano tornate a essere sufficientemente nitide, hanno fatto il loro ingresso nell’area, per accertare l’eventuale presenza di persone. Le verifiche, fortunatamente, sembrano avere escluso questa ipotesi. L'attività di soccorso sta proseguendo dato il molto fumo prodotto dalla combustione. L'area è tuttavia già stata messa in sicurezza. Si indaga per capire le cause dell’incendio, dietro il quale molto probabilmente c’è comunque la mano umana.