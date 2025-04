Fondazione Palio, si punta su un “traghettatore”: il nuovo presidente è Luca Roveda

Legnano, 30 aprile 2025 – Tutto come prevedibile e nel solco della continuità, che pare essere il concetto di riferimento nell’andatura senza scossoni della Fondazione Palio: sgombrando il campo dalle fantasiose ipotesi sulla successione alimentate nei giorni successivi alle dimissioni di Mariapia Garavaglia, infatti, il vicepresidente Luca Roveda è stato scelto come nuovo presidente della Fondazione Palio Ets.

Il sindaco e Supremo Magistrato Lorenzo Radice ha provveduto ieri alla sua nomina, dopo aver esaminato le candidature pervenute per ricoprire la carica. “Luca Roveda è la personalità adatta a ricoprire la carica di presidente della Fondazione Palio – ha detto Radice comunicando la nomina del nuovo presidente della Fondazione - in forza dell’esperienza straordinaria che ha maturato dal 2022 a oggi in qualità di vicepresidente. La scelta va anche nell’ottica della continuità operativa della Fondazione stessa alla luce dei risultati raggiunti da questa, ossia un bilancio solido, l’aumento significativo degli sponsor, la possibilità di realizzare gli indispensabili investimenti per l’edizione alle porte e lo sviluppo di una vocazione culturale, e dell’imminenza del Palio di Legnano 2025, in programma fra meno di un mese. A Luca auguro una buona prosecuzione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni”.

Quella di Roveda era una delle tre candidature alla presidenza della Fondazione (con lui anche Gianmario Bandera e Stefano Malacrida) arrivate sul tavolo del Supremo Magistrato e sindaco di Legnano.

Luca Roveda, oltre ad avere avuto un ruolo operativo preminente sin dai primi passi della Fondazione Palio, e personaggio già conosciuto in città: classe 1965, laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano e amministratore di Roveda Assicurazioni, Roveda è stato Presidente di Rotary Club “Castellanza” nel 2013, Vice Presidente dell’Associazione Famiglia Legnanese dal 2018 al 2021, ed è attualmente presidente dell’US Legnanese 1913 dal 2019. Dal 2020 al 2022, poi, ha coordinato il team Risk Management per il Distretto Rotary 2042.

In ogni caso dei vertici dalla Fondazione e della presidenza si tornerà a discutere già tra pochi mesi: il presidente, con il CdA della Fondazione, terminerà infatti il suo mandato con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, quindi nei primi mesi del prossimo anno, il 2026.