Tra novità e tradizione. Pronte bandiere e cartelloni: "La città si prepara al Palio"

Il Palio di Legnano 2025 si preannuncia ricco di novità e tradizione, con un’edizione (che precederà quella del l’ 849° anniversario della Battaglia di Legnano), prevista per domenica 25 maggio. Saranno molte le innovazioni, a partire dalle scenografie al campo sportivo, dove i Capitani delle Contrade potranno tornare alla loro posizione storica sopra la “mossa”.

Nei rioni, le bandiere sono state appena stampate, mentre manifesti del Palio sono stati affissi anche nei comuni limitrofi, segnando una forte volontà di ampliare la portata dell’evento. Durante la presentazione ufficiale, che si è svolta ieri Luca Roveda, Alberto Romanò e Massimiliano Roveda della Fondazione Palio, il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci e l’assessore Guido Bragato hanno sottolineato l’importanza di rimanere fedeli alla tradizione, ma anche di abbracciare il cambiamento.

Roveda ha parlato anche del sogno di realizzare una Casa del Palio al Castello, mentre ha annunciato il successo del Festival letterario “La storia tra le righe”. Un altro tema centrale per il 2025 sarà la campagna promozionale “Dettagli di storia”, che metterà in evidenza i costumi delle Contrade, autentici capolavori che raccontano la tradizione e il lavoro fatto dalle singole contrade. Il programma prevede il ritorno del villaggio medievale al Parco Falcone Borsellino, con nuove bancarelle e attività pensate per i bambini. Non ci sarà più, invece, il maxischermo. I biglietti per il pomeriggio del 25 maggio saranno disponibili dal 3 maggio, mantenendo i prezzi invariati rispetto all’anno precedente.

Il calendario degli eventi che precederanno la grande giornata del 25 maggio include la Traslazione della Croce e l’Emissione del Bando, che si terranno sabato 26 aprile, e Manieri Aperti il 1° maggio, con trenini gratuiti che permetteranno ai visitatori di scoprire le otto Contrade e il villaggio medievale allestito al Castello.

Il 9 maggio ci sarà un Aperitivo al tramonto al 39° piano di Palazzo Lombardia, mentre il 10 maggio si terrà l’investitura civile dei Capitani. A seguire, la Veglia della Croce il 16 maggio e la Provaccia il 23 maggio.