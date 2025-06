Federica Panicucci, festa a Legnano per i 18 anni del figlio Mattia: “Questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario. Io sarò sempre qui per te”

Legnano (Milano), 27 giugno 2025 – Gioia ed emozione per Federica Panicucci che ha festeggiato il diciottesimo compleanno del figlio Mattia a Legnano (provincia di Milano), presso il ristorante Villa ReNoir. Mattia è il secondogenito della nota conduttrice (la prima figlia si chiama Sofia e ha 20 anni ndr), nato dalla lunga storia d’amore con l’ex marito, il dj Mario Fargetta (al quale è stata legata per 20 anni, dal 1995 al 2015). Emozione e gioia nelle parole della presentatrice che sui social ha condiviso alcuni scatti della serata, insieme a un messaggio rivolto al figlio, ormai maggiorenne.

“Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato. Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura – ha scritto la presentatrice -. Buon diciottesimo amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita”.

Mattia, in un elegante completo con papillon, ha festeggiato con la famiglia e gli amici nel noto locale del Milanese. Per lui una splendida torta crema e fragole (firmata dal pasticciere Roberto Ramperti) e festeggiamenti a bordo piscina. Federica Panicucci ha sfoggiato per l’occasione uno splendido abito lungo, grigio chiaro. Sorridente e orgogliosa, ha voluto rivolgere al figlio alcuni preziosi consigli: “Goditi ogni istante, vivi con con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua”. Presente alla festa anche il papà Mario Fargetta, che su Instagram ha postato una foto con il figlio: “Ora inizia la tua strada. E io, quando vorrai, sarò sempre al tuo fianco. Fiero di te”.