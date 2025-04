Palio di Legnano, i favoriti non deludono alle corse di addestramento

Legnano (Milano) – Una domenica nel nome del Palio di Legnano. Corse di addestramento da una parte e traslazione della Croce in serata. Sulla pista Carlo Sanna si è distinto con due vittorie, confermando i passi avanti del suo binomio. Bene anche Giuseppe Zedde, a segno in una batteria e protagonista di una mossa che lascia ben sperare sulle qualità del suo cavallo in vista del Palio. Francesco Caria ha impressionato: con una doppietta rilancia con decisione le ambizioni di San Domenico. Sorride anche San Bernardino, grazie al successo di Gavino Sanna nella quinta corsa.

Assenti in pista Federico Arri (La Flora), Valter Pusceddu (Sant’Erasmo) e Antonio Siri. Dino Pes, già soddisfatto dopo la prima riunione, ha corso senza forzare, forte delle buone sensazioni avute con San Magno. Alla mossa promosso a pieni voti Gennaro Milone, mossiere della Provaccia, che ha gestito al meglio la giornata nella solida tradizione organizzativa.

Le batterie: alla prima dopo una falsa partenza, Carlo Sanna prende il comando e chiude vittorioso davanti a Francesco Caria e Stefano Saiu. Nella seconda sfida accesa tra Giuseppe Zedde (Sant’Ambrogio), Michel Putzu (Legnarello), Dino Pes (San Magno) e Nicolò Farnetani. Dopo tre false partenze, Zedde conduce in testa e vince, davanti a Farnetani e Pes.

Nella terza Paolo Mereu (in sostituzione di Zedde), Nicolò Farnetani, Carlo Sanna e Michel Putzu. Buona la prima mossa: Sanna si conferma davanti a Mereu e Farnetani, con Putzu quarto. In quella successiva Dino Pes, Francesco Caria, Federico Grossi (in sostituzione di Gavino Sanna) e Carlo Sanna. Caria scatta in testa e mantiene la leadership fino al traguardo, seguito da Sanna, Pes e Grossi. Penultima corsa con Giuseppe Zedde, Gavino Sanna (subentrato a Grossi), Stefano Saiu e Nicolò Chiara. Zedde prende subito il comando ma, dopo la prima curva, rallenta vistosamente lasciando via libera a Gavino Sanna.

Nella sesta Francesco Caria si impone con un sorpasso spettacolare in curva ai danni di Pippo Belloni, autore di una mossa perfetta. Terzo posto per Paolo Mereu.