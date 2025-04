Croce in San Magno, emesso il bando: al via il mese del Palio

Legnano (Milano), 29 aprile 2025 – La cerimonia della Traslazione ha riportato la Croce di Ariberto d’Intimiano nella basilica di San Magno, dove resterà custodita per tutto il mese di maggio, fino a quando la corsa di domenica 25 decreterà la contrada vincitrice del Palio. Domenica 27 aprile, anziché sabato 26 a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, sotto un cielo plumbeo che minacciava pioggia, si è svolta la cerimonia. In una piazza gremita di colori e di festa, le contrade e i tanti cittadini presenti hanno accolto il Crocione, simbolo della vittoria al Palio, proveniente dalla chiesa del Santo Redentore di Legnarello, contrada che ha trionfato nell’edizione 2024.

Sul sagrato della basilica, insieme alle sette contrade, ad attendere la Croce c’erano don Angelo Pergoletti, in sostituzione di monsignor Angelo Cairati, il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, il gran maestro del collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito, il consigliere Jody Testa in rappresentanza della Famiglia Legnanese e il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci. Al capitano di Legnarello è stata consegnata la Banda della Vittoria per l’anno 2024, il centenario del Palio.

Il programma

Al rito della Traslazione è seguito il solenne bando del supremo magistrato, atto che sancisce ufficialmente l’inizio delle manifestazioni del Palio. Il prossimo appuntamento sarà giovedì con la tradizionale giornata dei manieri aperti, seguito sabato 10 maggio dall’iscrizione delle contrade al Palio di Legnano in piazza San Magno. Venerdì 16 maggio, alle ore 21, si terrà nella basilica di San Magno la veglia della Croce, mentre venerdì 23 maggio sarà la volta del 39° Memorial Favari, la Provaccia, al campo sportivo Mari. Domenica 1 giugno infine si svolgerà la Traslazione della Croce dalla basilica di San Magno alla contrada vincitrice dell’edizione del Palio 2025.

Modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione sono previste diverse modifiche alla viabilità cittadina o limitazioni al traffico. A Legnarello, dalle 7 a mezzanotte, sarà vietata la circolazione veicolare in via Dante, in via Cantù e in via Leonardo da Vinci. A San Domenico, invece, dalle 7 alle 20 non si potrà transitare in via Bixio e in via De Gasperi.

Anche nella zona della contrada La Flora saranno attive limitazioni: dalle 6 alle 21 sarà vietata la circolazione in via Menotti e in via della Pace. In via Bottini, inoltre, sarà istituito un senso unico in direzione di via Novara. A Sant’Ambrogio, dalle 7 alle 20, sarà chiusa al traffico via Madonna delle Grazie. Per la contrada San Magno, il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 6 alle 22 in via Berchet, dal civico 23 fino a via Milano. Infine, nella zona di San Bernardino, dalle 6 alle 20.30 saranno interdette al traffico via Somalia e un tratto di via Abruzzi.