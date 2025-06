I 107 anni di Angela Bariola: festa alla RSA di Parabiago

Parabiago (Milano), 27 giugno 2025 – Alla RSA Leopardi si è celebrato un evento straordinario e carico di emozione: Angela Bariola, storica ospite della struttura, ha festeggiato 107 anni. Nata a Legnano nel 1917, Angela è entrata nella residenza sanitaria assistenziale il 25 ottobre 2016 insieme alla sorella Armida, diventando nel tempo una figura amatissima non solo dal personale ma anche da tutti gli altri ospiti.

Una festa speciale

Per omaggiare questo raro e importante traguardo, nella giornata di mercoledì 26 giugno la struttura ha organizzato una festa speciale: un pomeriggio all’insegna dell’affetto, della musica e della gratitudine per una donna che continua ancora oggi, nonostante l’età, a sorprendere per vitalità, lucidità e voglia di partecipazione.

A rendere ancora più significativa la giornata, la presenza del presidente del Consiglio comunale di Parabiago, Adriana Nebuloni, e del parroco di Villastanza, don Giorgio, che hanno portato ad Angela il simbolico abbraccio della comunità e delle istituzioni.

Musica e Amore nella Giornata di Festa

La colonna sonora della festa è stata affidata al duo musicale “I Nuovi Girasoli”, che ha allietato gli ospiti e i familiari presenti. “Un traguardo eccezionale, mai raggiunto prima nella nostra residenza, che commuove e riempie di gioia tutto il personale, i familiari, gli ospiti e la comunità intera – spiegano dalla RSA Leopardi –. Angela è sempre stata una donna gentile, disponibile, con una parola buona per tutti. La sua dolcezza e serenità l’hanno resa una figura di riferimento, capace di ispirare con il suo sorriso, la sua saggezza e la sua straordinaria forza d’animo”.

Una vita attiva

Nonostante i 107 anni, Angela continua a condurre una vita attiva e partecipe: legge regolarmente, si dedica con passione alla pittura – utilizzando una personale collezione di pastelli d’autore – fa parole crociate, collabora con entusiasmo alle attività ricreative della RSA e realizza piccoli oggetti per il mercatino solidale della struttura.

Una vitalità fuori dal comune che la rende un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani coinvolti nei progetti intergenerazionali con le scuole primarie della città.

Un Legame Famigliare Profondo

Angela ha sempre vissuto a Legnano, condividendo gran parte della sua vita con la sorella maggiore. Ha lavorato nell’amministrazione dell’azienda di famiglia, guidato l’automobile fino a pochi anni fa, e ha mantenuto salde le sue passioni per il cucito, la cucina e la vita domestica, retaggio delle sue origini piacentine. Fortemente legata alla famiglia, ha sempre seguito con amore e dedizione la crescita dei nipoti e dei bisnipoti.

Gli auguri

“Non ci resta che augurare ad Angela tutto il meglio che questa lunga e incredibile vita ha ancora da offrirle. Con affetto e gratitudine, la abbracciamo e le auguriamo ancora tanti giorni sereni e colmi dell’affetto che merita”, è il messaggio con cui la RSA ha voluto concludere questa giornata memorabile.