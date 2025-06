Legnano, schianto mortale fra 4 mezzi in viale Toselli: morto centauro di 56 anni

Legnano (Milano), 27 giugno 2025 – Grave incidente stradale questa sera sulla circonvallazione di Legnano, viale Toselli all’altezza del piazzale Primo Maggio, nelle vicinanze del Castello e del parco: uno scontro ha coinvolto tre auto e una moto, in sella alla quale si trovava un uomo di 56 anni che sbalzato dalla sella è carambolato sull’asfalto e ha perso la vita. L’incidente, le cui cause e responsabilità sono al vaglio della Polizia locale di Legnano, intervenuta con diverse pattuglie, si è verificato pochi minuti prima delle 20. Lo schianto è avvenuto all’altezza del distributore di benzina Q8, quindi nei pressi dell’incrocio semaforico.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il centauro. Quando sono arrivate l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica in codice rosso, quello della massima ugerenza, per l’uomo nonostante le manovre rianimatorie messe in atto non c’è stato nulla da fare. Soccorsi sul posto i conducenti degli altri veicoli coinvolti, che hanno subito contusioni e lievi ferite, comunque sotto choc per il tragico epilogo toccato al motociclista. Viale Toselli nel tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico fino alle 22,30 circa.