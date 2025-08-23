Il tifo

dei ladri

Michele Mezzanzanica
Il tifo dei ladri
Cronaca
Acquista il giornale
Legnano, furto al Circolone: ladri fanno razzia di superalcolici
23 ago 2025
REDAZIONE LEGNANO
  Legnano, furto al Circolone: ladri fanno razzia di superalcolici

Legnano, furto al Circolone: ladri fanno razzia di superalcolici

Curiosamente, le bottiglie di maggior pregio non sono state toccate: il chiaro obiettivo era fare scorta di alcolici

Carabinieri in azione nella notte

Carabinieri in azione nella notte

Per approfondire:

Legnano (Milano), 23 agosto 2025 – Colpo nella notte tra venerdì e sabato allo storico Circolone di Legnano: i ladri hanno preso di mira il locale, mandando in frantumi una finestra su via San Bernardino e facendo razzia di superalcolici.

Il locale aveva chiuso poco dopo l’1.30, ma i malviventi sarebbero entrati in azione quasi subito. Una volta dentro, oltre a rompere la finestra, i ladri hanno rovesciato i bidoni della spazzatura, probabilmente per procurarsi un sacco in cui stipare la refurtiva. Curiosamente, le bottiglie di maggior pregio non sono state toccate: il chiaro obiettivo era fare scorta di alcolici.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero già aver fornito indizi preziosi per risalire ai responsabili.

