Centro cottura e bocciodromo. Porte aperte

Siamo ormai in dirittura d’arrivo con due interventi fondamentali per Nerviano, due opere che renderanno le nostre strutture pubbliche più moderne, efficienti e sostenibili" – annuncia il sindaco Daniela Colombo (nella foto), presentando gli interventi al Centro Integrato Ex-Meccanica e al Centro Cottura di via Dalla Chiesa. "Il Centro Integrato – spiega Colombo – è un punto di riferimento per attività sportive, ricreative e sociali. Qui abbiamo realizzato un importante intervento di riqualificazione energetica da 140 mila euro, di cui circa 17 mila coperti dal contributo del Gestore dei Servizi Energetici. Abbiamo sostituito i generatori termici al piano terra, che servono bocciodromo, palestrina e spogliatoi, e completamente ristrutturato l’impianto al primo piano, introducendo nuovi sistemi di generazione, distribuzione ed emissione. Gli spazi ora sono più confortevoli ed efficienti, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Nei prossimi mesi – aggiunge – partiranno anche i lavori di riqualificazione del bocciodromo, per restituire alla comunità un ambiente moderno, sicuro e accogliente". Un capitolo altrettanto importante riguarda la Cucina Centralizzata. "Il Centro Cottura di via Dalla Chiesa – sottolinea il sindaco – è il cuore della nostra ristorazione collettiva. Con un investimento complessivo di 300 mila euro, sostenuto in parte da contributi GSE e da 90 mila euro provenienti da bandi nazionali, abbiamo reso la struttura più moderna e funzionale. Ogni anno vengono preparati oltre 130 mila pasti per la refezione scolastica, più di 5 mila per i centri estivi e circa 6.500 pasti a domicilio per chi ne ha più bisogno".

Ch.S.