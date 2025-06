Sollievo dalla vita di strada. Nuova vita per il “diurno“

Nuova vita per il centro diurno L’angolo di via Industriale. Il centro è un servizio a bassa soglia che offre, alle persone senza dimora, la possibilità di sostare all’interno del servizio per trovare un po’ di sollievo dalla vita di strada. Nei mesi scorsi, sono stati effettuati degli interventi di riqualificazione, suddivisi in diverse fasi per non interrompere il servizio sociale svolto nell’edificio dalla Cooperativa La Rete. L’opera è stata finanziata nell’ambito del Pnrr per l’intero importo, pari a 825mila euro: al taglio del nastro, presente anche la sindaca Laura Castelletti. L’intervento completato si è posto l’obiettivo di potenziare i servizi diurni del centro per raggiungere il livello minimo nazionale riconosciuto alle stazioni di posta per le persone senza fissa dimora. Per questo motivo è stata decisa la conversione degli alloggi protetti presenti nel Centro diurno in un ampio salone da destinare ad attività diurne. Non potendo spostare l’attività di ristorazione del Bistort Popolare dalla sua attuale collocazione, si è scelto di chiudere la corte sul lato ovest, realizzando un piccolo volume che assolve la funzione di nuovo ingresso del centro diurno, per collegare in maniera funzionale le ali nord e sud dell’edificio. è stato realizzato un bagno con doccia, sono stati ridefiniti gli spazi del deposito bagagli e della lavanderia.