L’autoscala dei pompieri. Caso chiuso

"I volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Magenta non si sono mai opposti né formalmente né informalmente all’utilizzo dell’autoscala da parte del Comando per soddisfare esigenze operative o logistiche". È intervenuta anche la Federazione nazionale dei distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari sulla polemica innescata nei giorni scorsi in merito all’autoscala in dotazione al distaccamento di via Zara. Lo fa con una lettera inviata al comandante dei vigili del fuoco di Milano e alle Rsu. L’autoscala in questione venne acquistata nel 2017 grazie a una raccolta fondi di cittadini e associazioni. Il Pd ha scatenato la polemica portandola a livello politico e sostenendo che quell’autoscala viene sempre più usata fuori dal territorio. "Spesso con decisioni calate dall’alto, senza alcuna attenzione ai bisogni della comunità locale – sostengono –. Un’ingiustizia che mortifica non solo il lavoro dei volontari, ma che priva anche Magenta e tutto il territorio di un mezzo fondamentale". Il Pd considera inaccettabile che il ministero dell’Interno consideri come propri mezzi acquistati con il sacrificio della comunità locale e parla di un’interrogazione parlamentare imminente. Ma la posizione di Federdistst è durissima. "Eventuali affermazioni pubblicate su quotidiani o canali non ufficiali – spiegano – sono da attribuire esclusivamente a opinioni personali". E concludono prendendo le distanze da qualsiasi polemica: "I volontari, nel pieno rispetto del proprio ruolo, non sono soggetti ad alcuna logica di strumentalizzazione politica e operano esclusivamente al servizio della collettività e sotto la direzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Graziano Masperi