Canegrate riqualifica i giardini delle scuole: Rodari e Aldo Moro ripartono nel verde

Canegrate (Milano), 27 giugno 2025 – Una ferita profonda, quella lasciata dalla tromba d’aria che il 24 luglio 2023 ha colpito il Canegratese con violenza improvvisa. Un evento atmosferico estremo, accompagnato da abbondanti precipitazioni e grandine, che ha provocato danni significativi non solo ad abitazioni e strutture pubbliche ma anche alle aree verdi delle scuole, da sempre cuore pulsante della quotidianità e della vita all’aria aperta dei più piccoli.

Tra le aree più colpite figurano i giardini della scuola dell’infanzia Gianni Rodari di via Asiago e quelli della scuola primaria Aldo Moro di via Redipuglia. Fino al giorno della tempesta, questi spazi erano veri e propri polmoni verdi, con chiome di alberi di grande pregio e dimensione – Pinus pinea, Liquidambar, Cedrus atlantica – che garantivano un’ombreggiatura naturale dell’80% della superficie, permettendo attività ricreative e didattiche anche nelle ore più calde dell’estate. Dopo il passaggio della tromba d’aria, quasi tutte le alberature sono state abbattute o gravemente danneggiate. Per motivi di sicurezza, la totalità delle piante è stata rimossa nel corso della messa in sicurezza degli edifici scolastici, lasciando le aree spoglie e inospitali.

Dopo quasi due anni ora il Comune riparte dal verde, con due importanti interventi di riqualificazione che riportano al centro la natura, la didattica all’aperto e la qualità della vita scolastica. Il progetto prevede un investimento di 22mila euro per la riqualificazione dell’area verde della Rodari. L’obiettivo è duplice: da una parte restituire ombra e comfort climatico alle aree esterne, e dall’altra incentivare l’apprendimento all’aria aperta, sfruttando la dimensione naturale come spazio educativo. Il progetto prevede la realizzazione di un orto scolastico dove i bambini potranno riscoprire i cicli della natura imparando a conoscere stagioni, frutti, verdure, e il valore della cura e dell’attesa. Le aree saranno dotate di un moderno impianto di irrigazione che garantirà la vitalità del verde anche nei mesi più caldi. I lavori saranno completati entro la fine del 2025.

Inoltre la giunta ha dato il via anche al più ambizioso progetto di riqualificazione del giardino della Aldo Moro con un investimento di 167mila euro. Qui verranno realizzate due aule verdi, vere e proprie classi immerse nella natura, progettate per ospitare lezioni, attività laboratoriali e momenti ludici. Gli spazi saranno completamente accessibili, con la rimozione di tutte le barriere architettoniche, per garantire inclusività e fruizione piena da parte di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità. Il nuovo impianto arboreo, con essenza selezionate per la capacità ombreggiante, permetterà di mitigare gli effetti del caldo non solo nelle aule verdi ma anche sugli edifici e sui camminamenti scolastici, contribuendo così al benessere generale degli studenti. Anche in questo caso il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.