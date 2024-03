Alla scuola primaria aula magna a nuovo

Torna agibile l’aula magna della primaria, che era stata danneggiata il 24 luglio dall’impatto degli alberi divelti dalla tempesta, grazie all’impegno dei lavori pubblici. La scuola ha ora uno spazio adatto a saggi di fine anno, recite, proiezioni, concerti, riunioni. L’area è stata totalmente bonificata e rifatta come nuova. L’evento del 24 luglio sino a oggi è costato al comune di Canegrate 439.820 euro, per lavori agli edifici pubblici, illuminazione, strade, parchi e giardini.

Da un’aula magna all’altra per il concerto nell’auditorium Lea Garofalo per la settimana dell’Intercultura alla scuola secondaria. In una sala gremita la scuola secondaria si è stretta intorno alla “Banda bandiera“, formazione costituita da studenti e professori, per un concerto esaltante: musiche di tutto il mondo nel nome dell’accoglienza e dell’ascolto.

Al concerto erano presenti l’assessore alle politiche educative Edoardo Zambon, la presidente del consiglio d’Istituto Sarah Sciuccati, Antonella Piro (presidente) e Finazzi in rappresentanza del Comitato genitori. Acclamatissimi i prof che hanno suonato: Villabruna, Berardi e Gottardello. Nell’atrio una piccola mostra di oggetti artigianali provenienti dai paesi d’origine di molti studenti. C.S.