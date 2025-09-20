Accompagnamento sociale, al via il nuovo servizio

Arriva un nuovo operatore per cercare di far fronte a una necessità in forte crescita negli ultimi anni. Con il mese di settembre, infatti, si arricchisce l’offerta di operatori attivi in città nell’ambito dell’accompagnamento sociale e, come conseguenza diretta del procedimento partito da un avviso pubblico lanciato dal Comune, è stata firmata nei giorni scorsi una convenzione che autorizza la società Ugo pnp, con sede a Milano, a operare a Legnano.

"Quello dell’accompagnamento e dell’affiancamento di persone con difficoltà a muoversi autonomamente verso strutture, in particolare sociali, sanitarie e socio/sanitarie, è un bisogno avvertito dai nostri cittadini - spiega l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale, Anna Pavan (nella foto)- , e per questo abbiamo voluto potenziare un servizio che può già contare sulla preziosa attività dei volontari Auser e Uildm, mentre la cooperativa il Grappolo svolge, a seguito di appalto, i trasporti di persone con disabilità presso i Cse Fiorellone e don Gnocchi. Con questo nuovo operatore il servizio si arricchisce rivolgendosi anche a un’utenza non abituale, ossia a chiunque abbia un’esigenza di accompagnamento da soddisfare, e non necessariamente sanitario".

Va ricordato che a differenza delle attività dei volontari che sono gratuite per l’utente, questa sarà a pagamento (al pari di quelle disponibili a cura di Croce Rossa e Croce Bianca o di agenzie private), fatto salvo rimborso nel caso ricorrano le condizioni di bisogno. Inoltre il rapporto economico del servizio non sarà mediato dal Comune, ma avverrà direttamente tra operatore e utente, che potrà accedere autonomamente al servizio attraverso la piattaforma https://hellougo.com/: dal portale sarà possibile anche calcolare il preventivo del servizio richiesto.

È comunque prevista una sperimentazione, della durata due anni, per comprendere l’utilità e il gradimento del servizio. P.G.