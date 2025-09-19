Palio di Legnano, ultimo atto. Al canapo sei batterie promettono spettacolo

Con i sorteggi delle batterie, si alza il sipario sull’ultimo appuntamento delle corse di addestramento. Cavalli e fantini hanno ricevuto la loro assegnazione e domenica si annuncia un appuntamento di grande spettacolo e tensione. Nella prima batteria al canapo ci saranno Borghesia con Dino Pes, Corinne Clar con Federico Fabbri, Wakanda montato da Federico Arri e Donnaiolo affidato a VincenzoTurco. Nella seconda batteria sfida ricca di insidie tra Carilbom con Adrian Topalli, Assalto con Diego Minnucci, Daisa con Filippo Belloni e Angelo Rosso con Nicolò Farnetani. Nella terza batteria in pista Espu con Federico Fabbri, Abracadabra con Dino Pes, Ebaciami con Alessio Bincoletto e Debardu con Adrian Topalli. Nella quarta corsa equilibrio e spettacolo tra Superchioma con Massimo Columbu, Big For Me con Fabio Ferrero, Tuono con Federico Grossi e Dispettoso con Alessio Bincoletto. Nella quinta batteria grande attesa per Premiere da Clodia con Federico Arri, Artista de Campeda con Nicolò Francesconi, Excalibur con Dino Pes ed Era d’Onore con Vincenzo Turco. A chiudere i sorteggi saranno Babylonias con Marco Bitti, Fenice da Clodia con Federico Arri, Cobalto da Clodia con Massimo Columbu, e Fizzamia con Dino Pes.

L’attenzione ora è tutta rivolta al campo e alle prove, dove si misureranno le prime reazioni di cavalli e fantini. Le batterie promettono equilibrio e spettacolo: ogni accoppiata può dire la sua e il verdetto sarà affidato solo alla pista, che risulta in ottime condizioni, anche se restano da completare alcuni dettagli. In particolare, va ancora attrezzata la zona mossa con il canapo, che sarà allestita nei prossimi giorni dal gruppo incaricato di questa operazione.

In totale saranno 24 i cavalli iscritti, che scenderanno in pista sotto gli ordini del mossiere legnanese Gennaro Milone. La location rimane la pista del Collegio dei Capitani e delle Contrade, che è stata allestita in via Novara, nel medesimo posto in cui ci sono già state le altre due corse di addestramento. Poi fino al 2026 non si correrà. Quella di domenica (orari da definire) risulta l’ultima competizione del 2025 prima della rivoluzione del prossimo anno, in cui saranno vietati i purosangue e si correrà con i mezzosangue.