Abbiategrasso, studente accoltella prof: a casa i compagni di classe. “Sotto choc, avranno un supporto psicologico”

Abbiategrasso (Milano), 30 maggio 2023 – Sono riprese, questa mattina, le lezioni all'istituto Alessandrini, dove ieri si è verificata l'aggressione a una docente ad opera di un sedicenne. Non c'erano però i ragazzi di quella classe seconda del liceo scientifico.

“E' una decisione che abbiamo condiviso nella giornata di ieri con i genitori per lasciare decantare e metabolizzare la situazione” afferma il preside Michele Raffaeli. “Domani, quando torneranno a scuola, avranno la possibilità di avere un supporto psicologico. Supporto che estenderemo a tutto il personale e ai docenti che hanno subito uno choc per quanto accaduto. L'importante adesso è ricostruire la normalità”.

“Ho sentito la professoressa, che è ancora in ospedale - ha poi aggiunto il preside -. L'ho sentita tranquilla anche perché ha saputo che le sue condizioni di salute non sono state compromesse. Ha ringraziato tutti quelli che in queste ore le hanno dimostrato vicinanza e affetto. Mi ha fatto piacere sentire la sua voce. Anche se provata dall'esperienza, ho sentito una persona presente che vuole reagire”.

In merito a possibili provvedimenti da assumere nei confronti del sedicenne il preside ha detto che se ne parlerà in sede di consigli di classe, che inizieranno nei prossimi giorni appena finiranno le lezioni. "Il nostro regolamento prevede che nei casi di atti violenti ci possa essere la bocciatura e l'allontanamento dalla scuola” dice ancora il preside.