Abbiategrasso: tornano in classe i compagni del ragazzo che ha accoltellato la professoressa

Abbiategrasso – Sono tornati a scuola gli studenti della seconda del liceo scientifico, i ragazzi della classe dove, lunedì mattina, un sedicenne ha aggredito e ferito all'avambraccio e alla testa una docente. Erano accompagnati dai loro genitori. Ad accoglierli c'era il preside Michele Raffaeli che ha radunato mamme e papà in aula magna, dove poi ha parlato anche lo psicologo della scuola.

L'ingresso del liceo Alessandrini

Il rappresentante degli studenti

"Siamo ancora molto scioccati – queste le parole di Alessandro, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d'istituto – A mente fredda molti fra i miei compagni hanno compreso che poteva finire peggio. Voglio offrire un plauso agli insegnanti che, come prima cosa, hanno cercato di mettere in sicurezza gli studenti. Soprattutto quelli che erano al secondo piano dell'istituto, dove c'è appunto l'aula in cui il nostro compagno ha aggredito la professoressa. Tutti sono corsi via e in pochi minuti non c'era più nessuno al piano".

C’è voglia fra i ragazzi di ritorno alla normalità. "Adesso – chiude Alessandro – quello che conta è ritrovare la serenità che ci ha accompagnato in questo anno scolastico, il primo dopo il Covid, il primo tutto in presenza. Anche il corpo docente è stato provato da una situazione del genere. Lo si vede dai loro volti".