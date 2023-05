Abbiategrasso, studente accoltella la professoressa all’Istituto Emilio Alessandrini

Abbiategrasso (Milano), 29 maggio 2023 - Uno studente di un istituto di secondo grado ha aggredito e ferito la professoressa, questa mattina, nell’Iis Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi ad Abbiategrasso.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio con un’arma da taglio e non sarebbe in condizioni gravi. Dalle prime testimonianze sembra che il ragazzo abbia anche minacciato i compagni con una pistola, che si è poi rivelata essere giocattolo, intimando loro di uscire.

Inizialmente infatti l’allarme arrivato al 112 parlava di una sparatoria. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 oltre ai carabinieri. All'arrivo dei militari, il ragazzo non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile: è stato quindi bloccato.

Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa, una donna di 51 anni, avrebbe riportato un taglio a un braccio e non sarebbe grave. È ora ricoverata in codice giallo all'ospedale di Legnano: oltre alla ferita all'avambraccio, ha riportato lievi ferite alla testa. Anche lo studente avrebbe riportato a sua volta leggere ferite ed è stato portato al San Paolo in codice giallo.