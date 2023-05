Abbiategrasso, studente accoltella professoressa a scuola. Valditara: “Fatto inquietante, vado sul posto”

Abbiategrasso (Milano), 29 maggio 2023 – Tragedia sfiorata nel Milanese. Uno studente di 16 anni ha aggredito e ferito la professoressa, questa mattina, nell’Istiuto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi ad Abbiategrasso. Secondo le prime informazioni la donna, insegnante di italiano e storia di 51 anni, sarebbe stata colpita al braccio con un’arma da taglio e non sarebbe in condizioni gravi.

Da una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe alzato e avrebbe bloccato la lezione durante il laboratorio di storia. Poi, avrebbe estratto dallo zaino un coltello e una pistola – che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo a gas – e si sarebbe scagliato contro la professoressa. Poi, avrebbe minacciato i compagni di classe. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 oltre ai carabinieri.

Immediate le reazioni nel mondo politico. “Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante”, ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Pact for Innovation Summit. E ha ha ricordato i report che riceve settimanalmente “abbastanza inquietanti su questo fenomeno, cioè di docenti che vengono aggrediti. E abbiamo già interessato l'avvocatura dello Stato in diversi casi, per mettere a disposizione la difesa legale”. Sicuramente “valutiamo anche l'episodio di oggi”, ma più in generale “negli episodi gravi lo Stato dovrà chiedere direttamente anche il risarcimento del danno di immagine affiancandosi all'azione del docente quindi costituendosi come parte civile nel processo”. “Non riesco a immaginare – ha proseguito ancora Valditara - come un insegnante possa essere aggredito in una classe: questo testimonia un problema sociale rilevante ed è in parte anche conseguenza di quello che è successo negli anni passati con il Covid, in quanto, la didattica a distanza ha rotto le relazioni umane. La scuola è invece una grande comunità educante e il rapporto di personalizzazione è decisivo”.

Abbiategrasso, l'Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini

Sulla vicenda è intervenuta anche Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito: “Si è verificato un altro grave atto contro un'insegnante. Per contrastare questi ignobili episodi, sempre più frequenti, bisogna far riacquistare autorevolezza ai docenti e punire severamente chi compie violenze. La scuola, oltre alla famiglia, è il luogo dove si dovrebbe impartire l'educazione e comportamenti del genere sono intollerabili e rappresentano un danno anche per tutti gli studenti che si trovano a vivere momenti di paura e tensione”.

“Esprimo la mia solidarietà alla professoressa ferita questa mattina", ha commentato Romano La Russa, assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. “Quello che è avvenuto è un episodio inquietante e intollerabile, non è concepibile che uno studente entri a scuola armato e aggredisca un'insegnante. Troppo spesso nelle nostre scuole manca il rispetto dei docenti, come dimostra l'aumento di episodi violenti e anche di casi di bullismo”.

“Stamane ad Abbiategrasso un ragazzino di 16 anni avrebbe ferito con un coltello la propria professoressa e minacciato i compagni di classe con una pistola finta. Fatti che, se confermati, si rivelerebbero gravissimi”, ha sottolineato il deputato della Lega Rossano Sasso, primo firmatario di una Pdl per la sicurezza del personale scolastico che prevede l'inasprimento delle pene per chi compie reati simili e l'istituzione di un osservatorio scolastico sul fenomeno della violenza, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. E ha aggiunto: “L'ennesimo episodio che confermerebbe l'urgenza di tutelare gli insegnanti con un inasprimento delle pene verso chi compie reati simili. La Lega crede che il rispetto per la figura del docente sia essenziale, soprattutto per guidare gli studenti nell'apprendimento”.