Abbiategrasso, prof accoltellata: lo studente avrebbe un disturbo paranoide

Abbiategrasso (Milano), 30 maggio 2023 – Abbiategrasso è ancora sotto choc per quanto accaduto ieri mattina all’istituto Alessandrini: durante una lezione, la professoressa Elisabetta Condò è stata colpita in diversi punti dal pugnale con lama seghettata impugnato da uno studente.

Oggi i compagni di classe del giovane sono stati lasciati a casa e, al loro ritorno, potranno avere “un supporto psicologico”, come confermato dal preside Michele Raffaelli.

Nel frattempo, il 16enne è ancora ricoverato al San Paolo: ha ferite dietro la nuca e alle braccia, che si è autoinferto con il coltello con lama seghettata di proprietà del padre, che ha il porto d'armi perché cacciatore. Le visite nel reparto di Neuropsichiatria dell'età adolescenziale avrebbero fatto emergere un disturbo paranoide nel minorenne.

Il suo destino giudiziario non è ancora stato definito, in attesa dei referti medici e della ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso: rischia l'arresto per tentato omicidio aggravato. Mentre, a scuola, si parlerà di eventuali provvedimenti in sede di consigli di classe, che inizieranno nei prossimi giorni appena finiranno le lezioni. "Il nostro regolamento prevede che nei casi di atti violenti ci possa essere la bocciatura e l'allontanamento dalla scuola” ha fatto sapere il preside.

Per quanto riguarda la docente, invece, è durata diverse ore l'operazione chirurgica a cui è stata sottoposta lunedì pomeriggio all'ospedale di Legnano. A intervento concluso, Elisabetta Condò è stata riportata in un reparto del centro clinico, dove è ancora ricoverata. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma dovrebbe essere di circa 35 giorni.