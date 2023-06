Frana di Varenna, l'annuncio: ''La provinciale a lago riaprirà il 15 giugno''

Varenna (Lecco), 6 giugno 2023 – Il 15 giugno riaprirà la Sp 72, interrotta dalla frana che l'ha travolta il 19 maggio scorso all'altezza di Fiumelatte di Varenna. Contestualmente a metà mese verrà probabilmente ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco–Colico, anch'essa bloccata tra le stazione di Lierna e Varenna dallo stesso smottamento. Turisti e villeggianti per l'estate potranno quindi spostarsi senza ostacoli sia in Alto Lario, sia verso la Valtellina, come quanti in Alto Lago e in Valtellina abitano e lavorano.

Ad annunciare la buona notizie è il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “Il 15 riapriamo”. La Sp 72, che è la provinciale che corre sulla sponda orientale del ramo lecchese del lago di Como, sarà percorribile da subito in entrambi i sensi di marcia. Rispetto a quanto temuto e ipotizzato inizialmente, gli interventi di messa in sicurezza dell'intero versante e di ripristino dei collegamenti sia viari sia ferroviaria dureranno meno di un mese, quasi un record vista la situazione e la quantità di materiale che si è staccato dal versante della montagna.