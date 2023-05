Lecco, frana la montagna: sfondato il tetto della galleria Fiumelatte a Varenna

Lecco – Attimi di paura venerdì mattina per una grossa frana che ha sfondato la volta della galleria Fiumelatte (stradale e ferroviaria), in località Varenna, provincia di Lecco. I massi sono caduti all’improvviso dalla montagna, finendo sul tetto del tunnel dove in quel momento stava passando un automobilista, miracolosamente illeso.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, insieme alla squadre Saf per le verifiche del caso in una zona peraltro impervia. Subito è stato deciso di chiudere il tratto ferroviario Lecco-Sondrio e stradale lungo la provinciale 72 tra Bellano e Abbadia, mentre l’elicottero dei pompieri monitora l’area interessata nel caso vi siano altri cedimenti. Dunque, per il momento, treni e auto bloccate, in attesa di aggiornamenti con i tecnici e geologi della provincia al lavoro.

"E’ un miracolo che non ci sia nessun ferito o peggio – sottolinea Mauro Manzoni, sindaco di Varenna – perché di solito quella strada è molto trafficata. Aspettiamo l’esito delle verifiche ma temiamo che i lavori di ripristino siano molto lunghi”.