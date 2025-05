Ingegneri e musicisti. Un coro al Politecnico

Ingegneria, architettura e musica, in un’unica armonia. Debuttano i coristi del Polyphonic choir Lecco, il coro del Poli di Lecco, formato da 30 studentesse e studenti di tutto il mondo che studiano al campus di Lecco. L’idea del Polyphonic choir Lecco è di Mario Covarrubias, professore del Dipartimento di Meccanica e responsabile del Laboratorio di realtà virtuale e aumentata. A dirigerli, la maestra Elena Mapelli, musicista e performer lecchese. La loro prima è in programma sabato prossimo, il 17 maggio, alle 15.30 agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. "Il coro nasce dal desiderio di creare momenti di inclusione e di agevolare l’incontro fra diverse culture in un contesto armonico, dove ogni voce trova spazio e risonanza", spiega il prof spiega il prof Mario Covarrubias. La musica è un potentissimo mezzo per creare connessioni e credo che questa sarà un’occasione di incontro tra università e territorio". D.D.S.