Frana sulla provinciale 32: le strade alternative dopo la chiusura della galleria Fiumelatte

Varenna (Lecco) 19 maggio 2023 – Alto Lario diviso a metà. Con la Sp 72 interrotta a causa della frana che ha sfondato il tetto della galleria Fiumelatte a Varenna, l'unica alternativa percorribile resta la Statale 36. E' interrotta infatti anche la linea dei treni Lecco–Sondrio, perché lo smottamento ha travolto pure il tunnel ferroviario più a monte della provinciale. Per quanti devono raggiungere la parte più a sud di Varenna, lo svincolo della Statale del lago di Como e dello Spluga da imboccare è quello dell'uscita di Varenna– Lierna –Mandello del Lario – Abbadia. Per la parte a nord di Varenna invece lo svincolo da prendere è quello di Varenna–Bellano.

In caso di problemi o di blocchi che dovesse coinvolgere anche la Statale 36, non rimane che allungare di parecchio il giro passando dalla Valsassina. Al momento non è stato inoltre ancora istituito un servizio di bus navetta sostitutivi al posto dei treni che non possono circolare tra le staziono di Lierna e di Varenna. Mancano pure collegamenti diretti in traghetto tra i paesi della sponda orientale del lago di Lecco. Al momento la situazione viabilistica sembra comunque reggere. La Sp 72 si teme però che rimarrà chiusa a lungo, probabilmente mesi e con essa la linea ferroviaria.