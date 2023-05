Frana sulla galleria a Varenna. Provinciale e ferrovia chiuse a tempo indeterminato

Varenna (Lecco), 20 maggio 2023 – Mille metri cubi di parete impregnata d’acqua hanno ceduto di schianto. Di nuovo. La frana ha travolto prima la galleria della linea ferroviaria Lecco-Sondrio sotto cui non stavano passando treni, poi la tettoia paramassi della Sp 72, la provinciale che costeggia la sponda orientale del ramo lecchese del lago di Como. Macigni e terra hanno perforato la volta del tunnel e aperto un cratere come una bomba.

Un automobilista di passaggio al volante di una Fiat Panda - miracolosamente l’unico in quel momento – è stato investito dai detriti che hanno colpito il parabrezza e il lunotto della sua macchina, ma non lui. Lo smottamento si è verificato ieri mattina a Varenna.

La Sp 72 e la linea Lecco-Sondrio sono interrotte a tempo indeterminato e l’Alto Lario è spaccato a metà. L’unico collegamento rimasto è la Statale 36, mentre via lago non ci sono corse dirette in battello.

"A provocare la frana che si è staccata da un’altezza considerevole sono state le condizioni meteo – spiega l’ingegner Roberto Dello Russo, ispettore dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, intervenuti in forze coi colleghi volontari di Bellano –. La quantità di detriti cheè caduta è stata tale da creare un vortice all’interno della galleria. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito".

Per valutare la situazione il geologo della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi ha effettuato una perlustrazione aerea a bordo dell’elicottero dei Draghi lombardi del 115: "Quello che è successo è lì da vedere", commenta laconico. La pioggia battente ha impedito ulteriori ispezioni e reso il versante molto instabile. "Oggi svolgeremo un nuovo sopralluogo – annuncia il vicepresidente provinciale Mattia Micheli –. Il territorio è fragile, la galleria e le reti paramssi hanno però funzionato e contenuto i danni". Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato subito una riunione per mettere a punto il piano d’emergenza. "I maggiori disagi coinvolgono la viabilità locale – evidenzia –. Per la circolazione ferroviaria, i treni da Sondrio per Milano fanno capolinea a Bellano, da Milano per la Valtellina a Lierna. Sono stati predisposti bus sostitutivi che partono da Lecco e Colico". Una lunga storia quella delle frane lungo il ramo lecchese del Lario. Il 16 maggio 1987 una mamma di 56 anni di Bulciago morì con la figlia di 22 proprio sulla Sp 72 a Varenna, dove la loro Renault 5 fu schiacciata da un masso. Il 13 novembre 2004 marito e moglie di 72 e 79 anni furono uccisi da un altro smottamento, sempre a Varenna. In mezzo, prima e dopo, ancora altre frane, l’ultima di rilievo nel novembre 2018, con la 72 parzialmente interrotta per quasi un anno.