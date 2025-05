Dai bar della città ai grandi palchi. Il sogno di Frau è già una realtà

Dall’oratorio e dai bar di Lecco all’apertura dei concerti di Nada, Dargen D’Amico, Lucio Leoni e Bianco. E adesso per il cantautore lecchese Pierluigi Frau, 28 anni, in arte semplicemente Frau, anche “La prima notte“, un nuovo ep, un progetto innovativo che si ispira a Le notte bianche, il romanzo di Le notti bianche di Dostoevskij.

Frau quando hai cominciato a fare musica?

"Da ragazzino, a scuola e in oratorio, credo come tanti. Sono sostanzialmente un autodidatta, ho imparato a suonare la chitarra e il piano da solo. Inizialmente ero il vocalist in un gruppo hard rock, poi ho proseguito da solo".

Come è avvenuto il salto?

"Qualcuno mi ha notato, la mia musica è piaciuta e sono stato chiamato ad aprire i concerti di artisti famosi e mi è stata offerta l’opportunità di firmare un contratto autoriale con Viameda di Eros Ramazzotti".

Scrivi tu musica e testi delle tue canzoni?

"Sì, poi li arrangio con i produttori. I brani che mi piacciono di più sono quelli che mi vengono di getto e che solitamente riguardano me stesso".

Quanto l’ambiente di Lecco ti ha aiutato?

"Sono molto legato a Lecco, dove abito e vivo. Purtroppo non ci sono molte occasioni per i giovani per esprimere i propri talenti, soprattutto in ambito artistico, sebbene mi sembra che ora la situazione stia migliorando".

Cosa rappresenta per te la musica?

"Per me la musica è un rifugio. Da adolescente mi ispiravo alle leggende del rock americano e britannico, successivamente ho mescolato le loro sonorità con il cantautorato indie contemporaneo e le mie emozioni legate a ricordi e momenti cruciali della mia vita".

Qual è il tuo sogno?

"Intanto vorrei che la mia passione, ma musica, diventasse il mio unico lavoro, mentre al momento devo affiancare un altro lavoro, da commerciale in un’azienda. Poi mi piacerebbe aprire un concerto dei Rolling Stones, i miei idoli. E naturalmente partecipare al Festival di Sanremo".