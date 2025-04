L’ultimo insegnamento per Milano

Nel giorno del lutto per la Chiesa e per il mondo intero, in cui è unanime il coro di apprezzamenti e affetto per papa Francesco, ci pensa l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a scalfire le certezze del cordoglio. Bergoglio, ha detto Delpini dopo la messa in Sant’Angelo, “ha sempre voluto bene a Milano. Non so se sempre tutti i milanesi hanno voluto bene a papa Francesco”. La sua insistenza su temi in qualche modo “scomodi” – i migranti, ma anche i poveri – potrebbero avere lasciato un po’ di disagio in qualcuno. È questo uno dei pensieri che l’arcivescovo ci consegna in un momento tanto doloroso, consapevole che compito della Chiesa sia – anche – invitare alla riflessione e pungolare lo spirito. Milano torni ad avere nella sua interezza il “couer in man”. Può essere questa l’ultima lezione di Francesco alla città che lo accolse, nel 2017, in una visita partita, non a caso, dall’enorme complesso popolare delle Case Bianche.