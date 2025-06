Il caldo o il traffico? Il dilemma dell’estate

È meglio stare in coda sulla superstrada per Lecco, sulla Milano-Genova fra Ronco Scrivia e Busalla o a Masone sulla Gravellona? E volendo c'è anche l'A4 da sperimentare, che regala sempre sorprese nella zona del lago di Garda. Con l'arrivo del grande caldo e dell'estate si ripresenta per i milanesi l'eterno dilemma: scappare dalla città nel week end per cercare un po' di sollievo al mare o in montagna, con l'incubo però di restare intrappolati nel traffico, o rimanere stretti nella morsa di canicola e cemento? Anche quest’anno Milano è entrata ufficialmente nella bolla di calore che a ogni estate non le lascia scampo. Che forse sarebbe un po' meno bolla di calore se non si fosse continuato a costruire, costruire e costruire, con 71 ettari di suolo consumati e cementificati in 9 anni; e se non ci fossero 5 piscine chiuse su 8, fra cui il Lido.

In attesa di trovare risposte al dilemma vi proponiamo 5 zone "fresche" dove trovare riparo dal grande caldo. Forse non saranno il non plus ultra. Ma provate a immaginare di essere bloccati sull'Aurelia fra Finale Ligure e Spotorno, con la prospettiva di rientrare esausti a Milano dopo mezzanotte, e vedrete che, improvvisamente, il parchetto sotto casa o una delle aree verdi che vi suggeriamo diventeranno il posto più bello del mondo dove passare il fine settimana.