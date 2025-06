Il pistola con la pistola

Diciamolo subito. La pistola ad acqua – tranne che in spiaggia, lo concediamo – dovrebbe venire vietata al di sopra dei 6 anni. Sapere che c’è qualche adulto che va in giro per le città, in questo caso la stazione di San Zenone al Lambro, giocando con rivoltelle finte che spruzzano getti d’acqua, fa già abbastanza specie. Sapere che l’adulto in questione ha anche simulato che l’arma fosse vera, minacciando i pendolari in attesa sulla banchina, lascia davvero a bocca aperta. “Volevo solo bagnarli”, ha detto agli agenti della Polfer che l’hanno dimenticato. Va bene, fa caldo. Ma forse una doccia fredda, caro il nostro bel frescone, facevi meglio a fartela tu, invece di uscire “accavallato”, seppur per finta.