Tananai galoppa a Milano con i piedi per terra e la “Bella Madonnina“

Un’estate da Tananai. Epilogo esaltante per il Calmocobra Live dell’uomo di “Tango”, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, in concerto venerdì prossimo all’Ippodromo Snai di San Siro e il 13 di settembre alla Reggia di Caserta affiancato da Enrico Wolfgang Leonardo e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria. Dopo aver affidato al remix di Molella la sua ultima hit “Bella Madonnina”, infatti, Tananai si prepara al rush finale dell’estate sulla strada aperta tre mesi fa sul palco di Rock In Roma. "Ma io provo a tenere i pedi per terra" ammette. "Davanti alla mia gente non mi sento esaltato o spaventato, mi sento piuttosto emozionato. Passando dai palazzetti qui in Italia ai club all’estero ho capito che le dimensioni non contano, ma conta solo le facce di quelli che hai davanti. Lo sbaglio più grosso sarebbe stato pensare di poter ricavare da quanto è accaduto finora una formula per provare replicare all’infinito quella fortunata combinazione di fattori. Sarebbe un disastro".

An.Spi.