La Filarmonica in tournée in Asia: "Il ritorno in Corea e Giappone per promuovere la cultura italiana"

Dal 17 al 28 settembre, dopo 17 anni, la Filarmonica della Scala torna in Asia per una tournée guidata da Myung-Whun Chung, direttore emerito della Filarmonica e direttore musicale designato del Teatro alla Scala dal 2027. Otto concerti tra Corea del Sud e Giappone: in programma la Sinfonia n° 6 Patetica di Cajkovskij e l’ouverture da “La forza del destino“ di Verdi. Nikolaj Luganskij in Corea e Mao Fujita in Giappone sono interpreti del Concerto n° 2 in do minore di Rachmaninov.

"È per me motivo di gioia personale e artistica tornare a dirigere la Filarmonica a Milano e in una tournée così significativa - racconta Chung - È una delle compagini sinfoniche più straordinarie al mondo: unisce l’eleganza della tradizione italiana con una sensibilità musicale capace di parlare a tutti. Si avverte la profondità culturale e umana di un’eredità unica, che si rinnova a ogni concerto. L’ho sempre detto, fin dai primi concerti mi sono sentito capito e accolto. Tornare in Asia insieme a questi musicisti significa riallacciare un dialogo. So quanto il pubblico coreano e giapponese attenda questo momento: la loro attenzione, il rispetto e l’amore per la musica sono per me fonte di orgoglio".

La tournée prende il via dalla Corea del Sud con il primo concerto a Seoul (17 settembre) e prosegue verso Busan (18 settembre), la cui sala da concerto è stata inaugurata di recente proprio da Chung che ne è direttore artistico. Atteso dal pubblico è il ritorno in Giappone con il primo appuntamento a Sapporo (20 settembre), cui seguono i concerti alla Suntory Hall di Tokyo (22 e 24 settembre), alla Mirai Hall di Yokohama (23 settembre), allo Aichi Art Theater di Nagoya (26 settembre) e l’ultimo a Osaka (27 settembre), città gemellata con Milano che ospita l’Expo 2025. Maurizio Beretta, Presidente della Filarmonica conclude: "Con questa tournée la Filarmonica rinnova il suo ruolo di ambasciatrice della cultura italiana nel mondo".