Tra corse, arte e laboratori. In cinquemila all’ippodromo

In cinquemila hanno sfidato il caldo per raggiungere l’Ippodromo Snai San Siro che - dal mattino al tramonto - ha accolto famiglie e appassionati di ippica. Al centro le Oaks d’Italia Tattersalls, il Gran Premio di Milano e il Premio Carlo Vittadini, tra le corse più attese della stagione di galoppo. L’evento è sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste. Musica, performance di artisti di strada, sport e intrattenimento mentre a bordo di una carrozza d’epoca si poteva apprezzare la bellezza architettonica in stile Liberty firmata da Paolo Vietti Violi.

Gli appassionati di arte hanno potuto visitare anche la “Gami“, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo, la mostra fotografica “100 anni di emozioni” e i Cavalli di Design, le sculture artistiche realizzate per il Leonardo Horse Project.

Nell’area tra la Tribuna del Trotto e il Cavallo di Leonardo sono state messe in mostra auto d’epoca Alfa Romeo. Spazio anche ai più piccoli, con il laboratorio “Wild West Ranch”, a cura della Fondazione Francesca Rava con animatori vestiti da cowboy, Corsa Mini Pony al Saloon, ballate, tiro alla fune e il tradizionale “battesimo della sella”, con gli istruttori del Centro Ippico Lombardo. L’Ippodromo Snai San Siro è sceso al fianco di Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale Milano Monza Brianza Aps, insieme al Municipio 7 del Comune di Milano, con uno spazio mobile per visite senologiche e mammografie con tomosintesi gratuite. Iniziativa che si ripeterà nei prossimi mesi anche in altre aree del Municipio 7. In pista la 116esima edizione delle Oaks d’Italia Tattersalls che incorona la “Regina del galoppo italiano“, lo stotico Gran Premio di Milano (nato nel 1889) e il premio in ricordo di Carlo Vittadini.