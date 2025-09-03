La nuova era del divertimento a Monticello

Una nuova identità da svelare con un evento inaugurale che segna l’inizio di una nuova era: nasce Monticello The Entertainment SPA, dove il benessere incontra l’intrattenimento in un’esperienza immersiva. Dopo la ristrutturazione e il pre-opening, la struttura accoglie il pubblico in un veste rinnovata, con un concept tra relax, emozioni e spettacolo.

Tra le novità il Bistrot ampliato e aperto anche a ospiti esterni per una pausa gustosa, aperitivo con gli amici o pausa dopo il lavoro. L’inaugurazione giovedì 11 settembre con una serata esclusiva dove protagonista sarà l’intrattenimento firmato dalla compagnia internazionale Elementz. Il pubblico sarà trasportato in un mondo magico di performance dal vivo ispirate a The Greatest Showman: cantanti, acrobati e performer tra luci, colori e scenografie emozionanti, dalle 18.30 alle 23.30.

Disponibile il pacchetto serale “The Greatest Show SPA&Dinner” con ingresso dalle 18:30 cena a buffet nel bistrot e pool bar, cerimonie di benessere.