La casa di un tempo. In vetrina oggetti di un’altra epoca

Un viaggio carico di nostalgia, un ponte tra il presente e la semplicità di un tempo: il Museo Etnologico di Monza e Brianza (Memb) riapre le porte della mostra “La casa di un tempo: utensili e memorie“, un’esposizione che dal 2 settembre fino al 5 ottobre farà rivivere l’atmosfera delle case di una volta. Dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento torna con un’esplosione di ricordi.

In mostra, 170 pezzi selezionati da una collezione di oltre 400: dalla scopa di saggina ai catini per il bucato, dalle scatole di latta decorate (usate spesso per i biscotti fatti in casa) ai macinini da caffè, fino a curiosità come l’antica ghiacciaia per conservare il cibo, le prime “schiscette“ e gli scaldini per lenzuola.

Il luogo è il Mulino Colombo, storica sede del Memb, in Vicolo Scuole 11 a Monza. L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura è il martedì, giovedì e la domenica dalle 10 alle 12.30, e il mercoledì dalle 16 alle 18.30.

