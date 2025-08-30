Cinema all’aperto dedicato ai bambini. E a chi li accompagna

Tornano il cinema per bambini e la possibilità d’incontrarsi e condividere emozioni in un’atmosfera familiare. Da martedì al 10 settembre piazzale Salvo D’Acquisto, dove si trova il cinemateatro Volta, ospiterà proiezioni all’aperto. “Volta Celeste. Alla scoperta di sé e del mondo“ è il titolo scelto per la rassegna per famiglie. Per quattro serate in cartellone film d’animazione indimenticabili, dalle avventure di Kung Fu Panda 4 alle emozioni di Inside Out. Pellicole indimenticabili che faranno la gioia dei piccoli come anche degli adulti che li accompagneranno. Il cartellone si apre martedì con “Encanto: un viaggio nel cuore di una famiglia magica“; il 4 “Kung Fu Panda 4: una nuova epica avventura insieme a Po“; l’8 sarà la volta di “Inside Out: un tuffo tra le emozioni, perfetto per il ritorno a scuola“; il 10 “Yakari – Un viaggio spettacolare: la magia di un’avventura tra i Nativi americani“. Ogni proiezione inizierà alle 20,30 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La rassegna è diventata una piacevole abitudine soprattutto durante i periodi di vacanza di riproporre proiezioni all’aperto approfittando delle temperature dolci di fine stagione.

Manuela Marziani