Il lago si colora di giallo. A Villa Romana il noir di Anna Allocca

In occasione del Festival "Giallo Garda", uno dei musei più affascinanti del territorio apre le sue porte alla letteratura noir. La Villa Romana di Desenzano del Garda, straordinario esempio di archeologia romana affacciato sulle rive del Benaco, ospiterà il 3 settembre alle 18, pagando il biglietto di ingresso che ne consentirà la visita, la presentazione del libro di Anna Allocca "La morte profuma di limoni". Il romanzo, che mescola crimine e tradizione, racconta la storia di un omicidio per presunta "legittima difesa", in cui nulla è come sembra. Attraverso le pagine, il lettore compie un sorprendente viaggio tra i luoghi e le leggende del lago di Garda, da Sirmione a Salò, passando per Gargnano e Limone, in una vicenda dove gli opposti si intrecciano continuamente. L’evento, che unisce cultura archeologica e narrativa contemporanea, si terrà all’interno di uno dei siti museali più suggestivi della provincia, noto per i suoi mosaici policromi e per l’atmosfera senza tempo. Data la capienza limitata degli spazi della Villa, è richiesta la prenotazione obbligatoria per garantire la partecipazione. M.P.