Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cultura e Spettacoli
Cultura e SpettacoliLe forme della voce. Apre Festival Varzi. Viaggio nella musica
29 ago 2025
MANUELA MARZIANI
Cultura e Spettacoli
Le forme della voce. Apre Festival Varzi. Viaggio nella musica

Al via cinque giorni di eventi nel cuore dell’Oltrepò

Noemi sarà una protagonista del festival

Noemi sarà una protagonista del festival

Per approfondire:

E’ la voce il tema scelto quest’anno per il Festival di Varzi che si terrà dal 3 al 7 settembre nel cuore dell’Oltrepò Pavese. Per cinque giorni il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso in cui musica, teatro, arte e parola saranno protagonisti. Diversi gli appuntamenti previsti in cui si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale, in un dialogo tra tradizione e contemporaneità, sacro e profano, memoria e sperimentazione.

L’apertura, alle 20,30 di mercoledì 3 settembre al parco di Villa Mangini, sarà affidata allo scrittore e critico d’arte Fulvio Abbate in conversazione con l’artista Marco Lodola, presidente onorario di VarziArte e firma dell’identità visiva del festival. A seguire, alle 21,30 l’attrice e cantautrice Violante Placido porterà in scena "Femmes Fatales", viaggio musicale dedicato a cinque icone femminili, accompagnata da una band d’eccezione.

Giovedì 4 alle 21,30 sarà la volta di Noemi con il suo "Nostalgia Summer Tour" in una versione intima piano e voce, tra successi come "Glicine" e "Vuoto a perdere" e brani tratti dal nuovo album "Nostalgia". Venerdì 5 alle 21,30 la scena sarà condivisa dall’attrice Pamela Villoresi e dal pianista jazz Danilo Rea in "Terra", spettacolo che intreccia teatro e musica ispirandosi ai testi di Valeria Moretti per raccontare il legame tra uomo e natura.

Sabato 6 alle 21,30 la chiesa di San Germano vescovo ospiterà un omaggio ad Antonio Vivaldi con il mottetto "In furore iustissimae irae RV 626", eseguito dall’ensemble I Barocchisti diretti da Diego Fasolis, con la mezzosoprano Lucia Cirillo, interprete di riferimento del repertorio barocco.

Domenica 7 il festival si concluderà con una giornata di talk guidata da Paolo Ciavarro, dedicata alla promozione del territorio e arricchita da visite guidate e percorsi a piedi per scoprire Varzi.

