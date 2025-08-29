Le forme della voce. Apre Festival Varzi. Viaggio nella musica

E’ la voce il tema scelto quest’anno per il Festival di Varzi che si terrà dal 3 al 7 settembre nel cuore dell’Oltrepò Pavese. Per cinque giorni il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso in cui musica, teatro, arte e parola saranno protagonisti. Diversi gli appuntamenti previsti in cui si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale, in un dialogo tra tradizione e contemporaneità, sacro e profano, memoria e sperimentazione.

L’apertura, alle 20,30 di mercoledì 3 settembre al parco di Villa Mangini, sarà affidata allo scrittore e critico d’arte Fulvio Abbate in conversazione con l’artista Marco Lodola, presidente onorario di VarziArte e firma dell’identità visiva del festival. A seguire, alle 21,30 l’attrice e cantautrice Violante Placido porterà in scena "Femmes Fatales", viaggio musicale dedicato a cinque icone femminili, accompagnata da una band d’eccezione.

Giovedì 4 alle 21,30 sarà la volta di Noemi con il suo "Nostalgia Summer Tour" in una versione intima piano e voce, tra successi come "Glicine" e "Vuoto a perdere" e brani tratti dal nuovo album "Nostalgia". Venerdì 5 alle 21,30 la scena sarà condivisa dall’attrice Pamela Villoresi e dal pianista jazz Danilo Rea in "Terra", spettacolo che intreccia teatro e musica ispirandosi ai testi di Valeria Moretti per raccontare il legame tra uomo e natura.

Sabato 6 alle 21,30 la chiesa di San Germano vescovo ospiterà un omaggio ad Antonio Vivaldi con il mottetto "In furore iustissimae irae RV 626", eseguito dall’ensemble I Barocchisti diretti da Diego Fasolis, con la mezzosoprano Lucia Cirillo, interprete di riferimento del repertorio barocco.

Domenica 7 il festival si concluderà con una giornata di talk guidata da Paolo Ciavarro, dedicata alla promozione del territorio e arricchita da visite guidate e percorsi a piedi per scoprire Varzi.