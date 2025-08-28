Passione e ossessione: “Un amore” di Buzzati in scena al Broletto

In programma domani alle 21,30 "Un amore" l’unico romanzo “erotico”, di Dino Buzzati che Paolo Briguglia diretto da Alessandra Pizzi porta in scena nel cortile del Broletto. Briguglia dà corpo e voce al protagonista della storia, Antonio Dorigo, un uomo egoista, superficiale, disinteressato agli affetti sinceri. Quando Laide, una giovane ballerina di fila della Scala farà ingresso nella sua vita, Dorigo farà esperienza di un amore vero, di esemplare limpidezza, ma destinato a smarrirsi nella menzogna. La piece, inserita nella rassegna "Fatti di musica e parole", un percorso che ha saputo unire musica, letteratura e teatro nel cuore di Pavia, affronta il tema dell’amore in modo complesso e ambivalente, attraverso la storia di due personaggi che vivono un’intensa passione, ma anche di ossessione e possessività. Lo spettacolo offre diversi punti di vista, analizzando i sentimenti e le dinamiche relazionali di entrambi i protagonisti, Dorigo e Laide. Biglietti in vendita a 10 euro (più prevendita) per vivere le suggestioni di un testo memorabile in una cornice suggestiva come il cortile del Broletto: un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro e la grande letteratura. Manuela Marziani