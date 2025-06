Da Rosa Teruzzi a Sandrone Dazieri. Via alla rassegna “Giallo&Dintorni”

La Biblioteca civica Aldo Moro ripropone la rassegna di incontri con gli autori del thriller “Autori in Villa - Giallo&Dintorni“. In programma nel cortile di Villa Camperio, dal 12 giugno al 3 luglio, quattro appuntamenti con giallisti di fama nazionale, sotto la direzione artistica della cooperativa Lo sciame Libri di Arcore. Ad aprire sarà un’autrice diventata madrina di Giallo&Dintorni, Rosa Teruzzi, originaria di Villasanta. In calendario le visite di altri tre scrittori di fama, da Luca Crovi alla firma d’eccezione di Sandrone Dazieri a un nome che si è imposto più di recente: Piergiorgio Pulixi. Si parte giovedì 12 con “La giostra delle spie“ (Sonzogno) di Rosa Teruzzi, celebre per le storie ambientate al quartiere Giambellino di Milano. Il 18 giugno, Sandrone Dazieri presenta “Uccidi i ricchi“ (Rizzoli). Il 25 giugno Luca Crovi presenta “La velocità della tartaruga“ per Nero Rizzoli. Il 3 luglio si chiude con Piergiorgio Pulixi e “Un omicidio in crociera“.