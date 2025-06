Al Castello Sforzesco un’installazione virtuale con Leonardo e Bramante

L’obiettivo è realizzare un’installazione immersiva all’interno della Sala delle Asse al Castello Sforzesco sulla Milano del Rinascimento con focus sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie e sull’incontro ipotetico tra Leonardo da Vinci e Bramante tramite l’uso di tecnologie innovative come intelligenza artificiale, modellazione 3D e proiezioni mappate. Se ne occuperà The Blink Fish srl, a cui il Comune ha già affidato l’incarico, stanziando 170 mila euro. Lo scopo dell’intervento è quello di trasportare il visitatore nella Milano della seconda metà del Quattrocento, in cui sarà possibile visitare virtualmente Santa Maria delle Grazie, costruendo un focus specifico sulla creazione dell’“Ultima Cena“.

M.Min.